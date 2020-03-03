Премьер Великобритании Борис Джонсон возглавит комитет по борьбе с коронавирусом
Вчера, 15:09В миреФото: flickr.com
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Во главе комитета правительства Великобритании по борьбе с распространением нового типа коронавируса стал премьер-министр страны Борис Джонсон.
Как сообщает газета «Известия», он должен предоставить план по противодействию распространению инфекции 3 марта.
По словам Джонсона, в этом плане будут подробно изложены шаги для сдерживания коронавируса и защиты самых уязвимых категорий жителей страны. Он также добавил, что в ближайшие дни число случаев заражения может резко возрасти.
Премьер-министр добавил, что для противодействия распространению болезни необходимо тщательно мыть руки столько времени, сколько занимает дважды пропетая композиция «С днем рождения тебя».
Отмечается, что для борьбы с коронавирусом из бюджета страны будет выделена крупная сумма. Однако британцы уже подвергли Джонсона критике за слишком медленное реагирование на ситуацию с инфекцией.
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