Как сообщает газета «Известия», он должен предоставить план по противодействию распространению инфекции 3 марта.

По словам Джонсона, в этом плане будут подробно изложены шаги для сдерживания коронавируса и защиты самых уязвимых категорий жителей страны. Он также добавил, что в ближайшие дни число случаев заражения может резко возрасти.

Премьер-министр добавил, что для противодействия распространению болезни необходимо тщательно мыть руки столько времени, сколько занимает дважды пропетая композиция «С днем рождения тебя».