Глава МИД Венгрии сообщил о готовности противостоять мигрантам из Сирии

Об этом он заявил 2 марта в ходе пресс-конференции в Белграде, сообщает газета «Известия».

Сийяро прибыл в столицу Сербии для обсуждения мер по сдерживанию наплыва беженцев. Он отметил, что для властей Венгрии в первую очередь важна безопасность страны.