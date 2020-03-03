Глава МИД Венгрии сообщил о готовности противостоять мигрантам из Сирии
Вчера, 15:16В миреФото: pxhere.com
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По словам главы венгерского МИДа Петера Сийяро, Будапешт готов к защите своих границ в условиях ожидавшегося притока в Евросоюз сирийских мигрантов из Турции.
Об этом он заявил 2 марта в ходе пресс-конференции в Белграде, сообщает газета «Известия».
Сийяро прибыл в столицу Сербии для обсуждения мер по сдерживанию наплыва беженцев. Он отметил, что для властей Венгрии в первую очередь важна безопасность страны.
Глава ведомства также предложил помощь в защите границ Сербии от наплыва мигрантов.
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