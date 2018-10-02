Почему Россия прекратила быть лидером в космонавтике

В прошлом, 2017, году Роскосмос обеспечил только девять процентов от всех коммерческих запусков в мире. Остальные старты заказывали или военные, или другие госструктуры. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий Роскосмос, дал понять, что всё, не являющееся обслуживанием госзаказа, кажется руководству Роскосмоса лишним и обременяющим.

Исследование Солнечной системы Роскосмос прекратил еще в 2012 году, в то время как в 2018 году были запущены новый марсоход InSight, зонд Parker для исследования солнца. Межпланетная станция Cassini успешно завершила многолетнюю программу, погрузившись в атмосферу Сатурна, была запущена космическая обсерватория TESS для поиска экзопланет, американская межпланетная станция OSIRIS-Rex достигла астероида Бену, и многое другое.

МКС – единственное место в мире, где возможно проведение исследований в невесомости. При этом в российском сегменте провели 85 исследований, а NASA 1457 исследований. Дмитрий Рогозин пообещал полностью отказаться от экспериментов на МКС. Американцы же в 2025 году планируют финансирование МКС прекратить. В перспективе сегмент США станет общедоступной космической лабораторией.

В 2013 году России предлагали освободить Роскомос от промышленности и оставить этой структуре функцию заказчика и регулятора. После того, как Рогозин расставил цели и задачи летом текущего года, Роскосмос превратился в очередное оборонно-промышленное предприятие с соответствующими приоритетами. «Такой подход просто ущербный. Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдёт в историю» - высказался независимый эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт утверждает, что момент официального отказа от вхождения в международный проект – это официальное начало предсмертной агонии пилотируемой космонавтики. Она не выживет в одиночку, так же, как и вся отрасль.