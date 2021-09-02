В двух штатах США объявлен режим ЧС из-за наводнений

Накануне режим ЧС начал действовать в штате Луизиана, на который обрушилось сразу два урагана – «Ида» и «Барри». Без водоснабжения, света и бензина остались сотни тысяч местных жителей. Более миллиона промышленных предприятий и жилых домов остались без света в Луизиане, в Миссисипи, в том числе, в Новом Орлеане.