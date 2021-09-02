В двух штатах США объявлен режим ЧС из-за наводнений

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости», в штате Нью-Джерси в результате стихийного бедствия погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк жертвами стали 15 человек. Пострадали и другие штаты – Пенсильвания, Вашингтон. В городах Восточного побережья затоплены улицы и дома, ведется эвакуация населения.
Накануне режим ЧС начал действовать в штате Луизиана, на который обрушилось сразу два урагана – «Ида» и «Барри». Без водоснабжения, света и бензина остались сотни тысяч местных жителей. Более миллиона промышленных предприятий и жилых домов остались без света в Луизиане, в Миссисипи, в том числе, в Новом Орлеане.