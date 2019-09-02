Жителей Флориды эвакуируют из-за урагана

Еще в нескольких округах власти приняли решение эвакуироваться в добровольном порядке, сообщает 2 сентября газета «Известия».

Приближение урагана к побережью ожидается уже к вечеру. В штате объявили режим ЧС.

Де Сантис в своем призыве к жителям штата попросил следить за информацией об эвакуации.