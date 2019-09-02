Жителей Флориды эвакуируют из-за урагана

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Глава штата Флорида (США) Рон Де Сантис заявил о необходимости эвакуировать жителей девяти округов в связи со скорым приближением урагана «Дориан».
Еще в нескольких округах власти приняли решение эвакуироваться в добровольном порядке, сообщает 2 сентября газета «Известия».
Приближение урагана к побережью ожидается уже к вечеру. В штате объявили режим ЧС.
Де Сантис в своем призыве к жителям штата попросил следить за информацией об эвакуации.
Урагану «Дориан» присвоена максимальная, пятая категория. На данный момент режим ЧС объявлен еще в нескольких штатах.
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