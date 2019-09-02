Премьер-министр Грузии принял решение уйти в отставку

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Грузинский политик Мамука Бахтадзе объявил о своем решении уйти в отставку. Об этом он написал в Facebook.
В опубликованном тексте он заявил, что создал и заложил долгосрочную базу для процветания своей страны. По результатам работы за год, он считает задачу выполненной и принимает решение о завершении карьеры премьера.
Бахтадзе добавляет, что служил интересам Грузии с честью и ответственностью, пишет RT.
Нынешний премьер-министр Грузии ранее занимал пост министра финансов.
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