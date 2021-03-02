В Канаде не рекомендуют вакцинировать людей старше 65 лет препаратом AstraZeneca

В Канаде не рекомендуют вакцинировать людей старше 65 лет препаратом AstraZeneca

Сегодня, 15:21
В мире
Фото: pixabay.com
Национальный совещательный комитет Канады, который занимается вопросами иммунизации, порекомендовал не использовать британско-шведскую разработку от коронавирусной инфекции AstraZeneca для вакцинации пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше.

Как сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения Канады, данные рекомендации связаны с ограниченной на настоящий момент информацией о действенности препарата для данной возрастной категории.

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