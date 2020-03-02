В Южной Корее еще 476 человек заразились коронавирусом

Общее количество заболевших в этой стране - 4212 человек, сообщает газета «Известия» .

По данным Минздрава Республики Корея, больше всего новых заражений - 377 - среди жителей города Тэгу. В регионе Кёнсан-Пукто насчитывается ещё 68 случаев. Остальные зараженные находятся в других провинциях.