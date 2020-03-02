В Южной Корее еще 476 человек заразились коронавирусом

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С начала суток 2 марта в Южной Корее зафиксировано 476 новых случаев коронавируса COVID-19 среди жителей республики.
Общее количество заболевших в этой стране - 4212 человек, сообщает газета «Известия».
По данным Минздрава Республики Корея, больше всего новых заражений - 377 - среди жителей города Тэгу. В регионе Кёнсан-Пукто насчитывается ещё 68 случаев. Остальные зараженные находятся в других провинциях.
Отмечается новый коронавирус стал причиной смерти 22 жителей Южной Кореи. Выздоровел на данный момент 31 человек.
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