На Филиппинах вооруженный мужчина удерживает заложников в торговом центре
2 марта, 19:48В миреФото: pixabay.com
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Вооруженный огнестрельным оружием неизвестный удерживает в одном из торговых центров Сан-Хуана примерно 30 человек.
Согласно предварительным данным, имеющимся у правоохранителей, злоумышленником может быть бывший охранник торгового центра Greenhills. Как сообщил СМИ мэр города Францис Замора, охранник был уволен за то, что самовольно ушел с работы. По информации полиции, у преступника имеется огнестрельное оружие и гранаты.
Пока сообщается только об одном пострадавшем. Которого доставили в одну из городских больниц, пишет rns.online.
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