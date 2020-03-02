На Филиппинах вооруженный мужчина удерживает заложников в торговом центре

Согласно предварительным данным, имеющимся у правоохранителей, злоумышленником может быть бывший охранник торгового центра Greenhills. Как сообщил СМИ мэр города Францис Замора, охранник был уволен за то, что самовольно ушел с работы. По информации полиции, у преступника имеется огнестрельное оружие и гранаты.