Из-за массовых беспорядков Эмманюэль Макрон пообещал переписать статью 24 закона «О глобальной безопасности».

Напомним, данная статья предполагала штраф до 45 000 евро или год тюрьмы за распространение изображений полицейских при исполнении. Участники совещания, на котором было принято решение об изменении статьи, отметили, что Макрон был в ярости, пишет infox.ru. За сутки до рассмотрения законопроекта французскими парламентариями волнения начались почти в 100 городах республики. Общее число недовольных превысило 500 000 человек по данным правозащитников.

