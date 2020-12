Жительница Англии придумала себе смертельное заболевание, чтобы организовать идеальную свадьбу.

Газета “Известия” сообщает, что молодая женщина объявила друзьям и знакомым, что у нее последняя стадия онкологии. Для убедительности она обрила голову налысо. Неравнодушные приятели женщины собрали для нее и жениха восемь с половиной миллионов евро, чтобы пара смогла организовать свадьбу “которую заслуживают”. Медовый месяц молодожены провели в Турции, после чего обман раскрылся. Сейчас молодой женщине грозит уголовное наказание.

