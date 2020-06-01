Протесты в США охватили более 30 городов и дошли до Белого Дома

Стычка у Белого дома состоялась в ночь на 30 мая, сообщает infox.ru.

Противостояние протестующих и Секретной службы длилось более пяти часов. Демонстранты бросали предметы в президентскую охрану, а также пытались сдвинуть металлические ограждения. В ответ охранники распыляли перцовые баллончики.

Президент США Дональд Трамп в этот момент находился внутри здания и наблюдал за столкновениями. Он также выразил уверенность, что акция протеста у Белого дома никак не связана с убийством охранника в Миннеаполисе.

Отмечается, что во многих крупных городах демонстрации, начавшиеся 26 мая, сопровождаются поджогами и стрельбой.