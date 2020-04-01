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В КНР выздоровели 93,5% заболевших COVID-19
1 апреля, 15:43В мире
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В Китае пошли на поправку более 76 тысяч пациентов из 81,5 тысяч зараженных коронавирусом.
Как пишет RT, за минувшие сутки в Китае выявлено более трех десятков новых случаев заражения SARS-CoV-2.
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