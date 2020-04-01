На материковом Китае зафиксировали 36 новых случаев коронавируса
1 апреля, 19:16В миреФото: pxhere.com
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В материковой части КНР за последние сутки было зарегистрировано 36 новых пациентов с диагнозом COVID-19.
При этом 35 из них прибыли из-за рубежа, сообщает 1 апреля газета «Известия».
Отмечается, что за последние сутки в Китае от связанных с коронавирусом осложнений скончались семь человек. Один из пациентов умер в Шанхае, остальные - в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания.
С декабря в КНР было зарегистрировано 81 554 случая COVID-19.
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