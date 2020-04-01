На материковом Китае зафиксировали 36 новых случаев коронавируса

При этом 35 из них прибыли из-за рубежа, сообщает 1 апреля газета «Известия» .

Отмечается, что за последние сутки в Китае от связанных с коронавирусом осложнений скончались семь человек. Один из пациентов умер в Шанхае, остальные - в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания.