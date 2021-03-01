В Италии за прошедшие сутки диагностировано более 17 тысяч случаев заболевания COVID

В Италии за прошедшие сутки диагностировано более 17 тысяч случаев заболевания COVID

Вчера, 20:14
В мире
Фото: pixabay.com
В Италии за последние сутки зарегистрировано 17455 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране зафиксировано 2 925 265 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Такие данные предоставляет Rai News со ссылкой на Минздрав государства.

Как сообщает RT, за последние 24 часа в Италии скончались 192 пациента с диагностированным COVID-19. Общее количество смертей во время пандемии, вызванных осложнениями от коронавируса, – 97699.

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