В МИД Франции призвали усилить санкции в отношении России

Ограничения, принятые в отношении России, должны быть усилены и доработаны. Такую позицию заняло МИД Франции.

Как сообщает RT, госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter заявил, что санкций, введенных против России на данный момент, недостаточно. Речь шла о строительстве трубопровода «Северный поток-2». Французский дипломат придерживается мнения, что окончательное решение по «Северному потоку-2» должно принадлежать Германии, так как газопровод находится на территории этой страны. Как отметил Клеман Бон, Париж всегда выражал свои сомнения по поводу запуска данного проекта российской стороной.

