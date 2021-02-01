В МИД Франции призвали усилить санкции в отношении России

В МИД Франции призвали усилить санкции в отношении России

Вчера, 20:21В миреPhoto: pixabay.com
Ограничения, принятые в отношении России, должны быть усилены и доработаны. Такую позицию заняло МИД Франции.

Как сообщает RT, госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter заявил, что санкций, введенных против России на данный момент, недостаточно. Речь шла о строительстве трубопровода «Северный поток-2».

Французский дипломат придерживается мнения, что окончательное решение по «Северному потоку-2» должно принадлежать Германии, так как газопровод находится на территории этой страны. Как отметил Клеман Бон, Париж всегда выражал свои сомнения по поводу запуска данного проекта российской стороной.

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