В МИД Франции призвали усилить санкции в отношении России

Французский дипломат придерживается мнения, что окончательное решение по «Северному потоку-2» должно принадлежать Германии, так как газопровод находится на территории этой страны. Как отметил Клеман Бон, Париж всегда выражал свои сомнения по поводу запуска данного проекта российской стороной.