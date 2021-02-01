В‌ ‌Европе‌ ‌происходят‌ ‌ожесточенные‌ ‌столкновения‌ ‌с‌ ‌полицией‌

В‌ ‌Европе‌ ‌происходят‌ ‌ожесточенные‌ ‌столкновения‌ ‌с‌ ‌полицией‌

Вчера, 23:28В миреPhoto: pixabay.com
Европейцы протестуют против затянувшегося локдауна и против ужесточения наказаний за деанонимизацию полицейских.

31 января официальная Вена продлила локдаун, это вызвало еще большее ожесточение у австрийцев, которые уже несколько недель протестуют по выходным. Отмечается, что на акциях протеста демонстративно не соблюдаются противоэпидемические правила, пишет infox.ru.

В первые после введения нового локдауна выходные в Вене решено провести примерно 17 демонстраций, общей численностью до 50 000 человек. Власти города разрешили только одну – на 5000 участников. В итоге произошли столкновения с полицией, организаторами которых были радикальные силы.

Еще более драматично прошли выходные во Франции. Там демонстранты швыряли в полицию разные предметы, в ответ полиция традиционно не стеснялась применять спецсредства.

К слову, самые большие протесты во Франции вызывает закон «О глобальной безопасности». Он подразумевает штраф 45 000 евро и год заключения за деанонимизацию правоохранителей с целью причинения им вреда.

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