«Ростелеком»: спрос на услуги растет – сеть работает устойчиво
«Ростелеком» зафиксировал в Приволжском федеральном округе рост спроса на цифровые сервисы компании.
Этому способствовали массовый переход на удаленную работу, выросшая потребность людей в дистанционном образовании, цифровых видеосервисах и онлайн-покупках.
Количество поступивших за последнюю неделю от жителей регионов ПФО заявок на предоставление доступа к высокоскоростному интернету увеличилось на 33%, на подключение интерактивного ТВ – на 10% и телефонии – на 22%. На 23% выросло число заказов на пакетные предложения оператора. Наибольший спрос на услугу сети передачи данных компании отмечен в Башкирии (64%), Татарстане (54%) и Республике Марий Эл (46%).
В Республике Башкортостан спрос на услуги телефонной связи вырос на 69%, на 17% увеличилось число заявок на интерактивное телевидение, на 44% повысилась потребность в пакетных предложениях.
Повышение скорости передачи данных на тарифных планах абонентов до максимально возможной и рост спроса на телеком-сервисы провайдера увеличили нагрузку на сеть не более чем на 10%. Это никак не сказалось на работе оказываемых сервисов. Инфраструктура компании имеет прочный запас пропускной способности, обеспечивающий потребителям качественную связь.
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:
«Мы осознаем важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции. Нет никаких сомнений, что “Ростелеком” обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию».
Компания продолжает предпринимать меры по повышению надежности инфраструктуры связи и качеству предоставления цифровых сервисов. Инсталляционные и ремонтные и работы проводят специалисты, обеспеченные средствами индивидуальной защиты.
Благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям объекты и сети связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, не возникает перегрузок на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.
***
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.