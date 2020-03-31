«Ростелеком»: спрос на услуги растет – сеть работает устойчиво

Этому способствовали массовый переход на удаленную работу, выросшая потребность людей в дистанционном образовании, цифровых видеосервисах и онлайн-покупках.

Количество поступивших за последнюю неделю от жителей регионов ПФО заявок на предоставление доступа к высокоскоростному интернету увеличилось на 33%, на подключение интерактивного ТВ – на 10% и телефонии – на 22%. На 23% выросло число заказов на пакетные предложения оператора. Наибольший спрос на услугу сети передачи данных компании отмечен в Башкирии (64%), Татарстане (54%) и Республике Марий Эл (46%).

В Республике Башкортостан спрос на услуги телефонной связи вырос на 69%, на 17% увеличилось число заявок на интерактивное телевидение, на 44% повысилась потребность в пакетных предложениях.

Повышение скорости передачи данных на тарифных планах абонентов до максимально возможной и рост спроса на телеком-сервисы провайдера увеличили нагрузку на сеть не более чем на 10%. Это никак не сказалось на работе оказываемых сервисов. Инфраструктура компании имеет прочный запас пропускной способности, обеспечивающий потребителям качественную связь.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«Мы осознаем важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции. Нет никаких сомнений, что “Ростелеком” обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию».

Компания продолжает предпринимать меры по повышению надежности инфраструктуры связи и качеству предоставления цифровых сервисов. Инсталляционные и ремонтные и работы проводят специалисты, обеспеченные средствами индивидуальной защиты.

Благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям объекты и сети связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, не возникает перегрузок на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.