Любви все возрасты покорны: Почему Subaru Forester становится машиной для молодежи

Когда мы слышим про Forester, да и про Subaru в целом, мы тут же представляем себе мужчину-водителя средних лет, едущего по грунтовым дорогам. Однако в последнее время тенденция стала меняться, и японский бренд начал «молодеть» вместе со своей аудиторией. Встречайте – новый помолодевший Forester.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Осенью 2018 мы уже тестировали эту машину и думали, что до следующего обновления вряд ли будем про неё писать. Однако время идёт и «фориков» на уфимских дорогах становится больше. Удивляет, конечно же, не спрос, ведь машина получилась отличная, а возраст тех, кто выбирает самураев. Аудитория явно помолодела и теперь это не 45+, а те, кто только преодолел тридцатилетний рубеж. Случайно поговорив с одним из них и из праздного любопытства спросив, как чувствует себя Forester после 15 тысяч пробега, услышали восторженный отзыв. Поэтому сегодня мы снова за рулём Subaru Forester, за что отдельное спасибо единственному в Уфе официальному дилеру Subaru, компании «Автотехсервис».

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Первое на что обращаешь внимание при взгляде на машину – это, конечно, фары. Забирали мы машину в сумерках, и светодиодная полоса, обрамляющая лицо Forester по внешнему периметру фар, манила скорее сесть за руль. К выбору ламп инженеры подошли с умом: свет от них белый, но в тоже время теплый и не режущий глаз, как на других японцах. По кузову самые большие изменения коснулись кормы автомобиля. Там разместились большие c-образные фары, перетекающие на крышку багажника. Кстати, проём стал больше, да и сама задняя часть теперь выглядит внушительно, почти как у старшего брата Outback.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Боковая часть машины тоже изменилась: теперь она не просто выпуклая, а с двумя ребрами, идущими снизу-вверх по всей длине – это, кстати, придало автомобилю стремительности. Больше в экстерьере особых изменений нет, если не считать всевозможных пластиковых накладок, которые, к слову сказать, внесли свою лепту в омоложение.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Интерьер. В салоне у Форика как всегда просторно, двери открываются очень широко, а размерам дверных проёмов могут позавидовать даже большие внедорожники, в него не залезаешь, а проваливаешься. Внутри мы увидели кожаные кресла с удобной боковой поддержкой, небольшой руль и новую панель. На центральной консоли теперь не скучная магнитола, а целый мультимедийный центр, хорошо зарекомендовавший себя в Subaru XV. Сенсорный экран качеством ничем не уступает дорогим смартфонам, а скорость отклика при касании молниеносная. Теперь машина понимает голосовые команды, да и сама не прочь поговорить с вами приятным голосом без заикания и коверканья русских слов. Функционал заметно расширяется, если подключить к головному устройству смартфон.

Фото: Владимир Ковальчук. , Mkset.ru

Как едет Forester? В ответ на такой вопрос хочется улыбнуться и сказать «А когда «Форик» плохо ехал?». Forester – флагман компании на российском рынке и имя «лесника» носит не просто так: на бездорожье он даст фору даже большим и заточенным под это дело внедорожникам. Раньше за хорошую проходимость владельцы Forester расплачивались на городских дорогах, теперь ходовые качества уровняли, не уменьшив при этом боевитость, а подтянув шумоизоляцию и перенастроив подвеску. Жесткость осталась, но увеличилась плавность хода, руль теперь ещё более чуткий и при маневрировании в городских потоках очень помогает.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Раньше ты чувствовал каждую неровность дороги - теперь в салоне комфортно на любой гребёнке. Менеджеры компании говорят, что за это стоит благодарить новую платформу SGP. Нам достался 2,5-литровый двигатель с 185 лошадиными силами. Хотя теперь турбированных двигателей в России не будет и это поначалу расстраивает, попробовав, понимаешь – потерь нет.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Производитель заявляет, что Forester разгоняется до сотни за 9,3 секунды, у нас получилось 10, но тут скорее виновно оборудование и два пассажира, а не производитель. Динамика у автомобиля хорошая, вкупе с чутким рулём и самой большой в классе площадью остекления, в городском потоке он чувствует себя, как рыба в воде. Наверное, это и цепляет молодежь. А может им нравятся электронные системы и аудиосистема Harman/Kardon с восемью динамиками, которая даже без вмешательства в эквалайзер отлично звучит и хорошо отрабатывает все частоты, не хрипя даже на максимальной громкости.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Кстати, об электронных системах–их в новой машине немало. Но хочется поговорить о EyeSight, это новая система превентивной безопасности с возможностью экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем и функцией слежения за полосой.Осенью мы катались по бездорожью и поиграть с этой новинкой не удалось, зато сегодня мы отвели душу. Внешне EyeSight выглядит, как два квадратных глаза встроенных в потолок у самого лобового стекла. На будущее, не вздумайте трогать линзы – придётся ехать к дилеру и чистить.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

Система обучена контролировать полосу движения, может экстренно остановить автомобиль при появлении препятствия на дороге, если водитель отвлекся, и следить за идущей впереди машиной. Экстренное торможение мы на практике проверять не стали, а вот слежение и контроль полосы попробовали. Контроль полосы работает только тогда, когда есть разметка: условно говоря, датчики считывают положение автомобиля в «коридоре» и в случае, если машина покидает его без включенного поворотника, раздаётся звуковой сигнал и появляется предупреждение на водительском экране. Круиз-контроль интереснее, нужно выбрать цель –автомобиль, с которым вам по пути – пристроиться за ним, выбрать максимальную скорость и комфортное расстояние до «цели»– больше ничего делать не нужно. Убираем ноги с педалей и наблюдаем, как прибавляется или убавляется скорость в зависимости от действий «объекта слежки».

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

В случае, если между вами появится другая машина, то система переключится на неё и будет следить за ней, а если ваш объект свернул, то датчики будут искать следующую «цель». Адаптивный круиз-контроль может пригодиться в дальних поездках и пробках, еще позволит экономить топливо.

Испытываем автопилот на Subaru Forester Видео Видео: mkset.ru

Чем привлекает Forester?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, тут скорее квинтэссенция технологий и комфорта. Кого-то привлекают электронные системы, безопасность и проходимость,других – вместимость и надежность.

- Это третий Forester в семье, первый купили ещё в 2005. Машина себя зарекомендовала, надёжная и неприхотливая, с ней вообще не паришься, сел и поехал. Плюс это паркетник с возможностями внедорожника, добраться куда-нибудь на природу по пересечённой местности не составляет никаких проблем, затолкнул лодку, палатку и спальники, посадил друзей и всем вместе можно ехать на одной машине, благо размер багажника и салона позволяет разместить 5 человек со всем необходимым для хорошего отдыха на свежем воздухе, - рассказывает о своей машине Артём Минишев.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru

К другим достоинствам автомобиля Артём относит хорошую эргономику, аудио подготовку и полный привод.

- Для молодых людей, как я считаю, важна максимальная мобильность при минимальных затратах, для этих целей «Форик» подходит на 100 процентов. Сел, завел и поехал кататься в горы. Полный привод Субару не даст вам улететь с дороги, а это важно, когда в машине большая, веселая и шумная компания.

Другой ценитель Forester, Виктор, знает о своей машине не меньше чем японские инженеры, и явно не меньше чем они её ценит, достаточно почитать его блог об автомобиле. Не хочется называть его фанатиком, он просто очень любит свою машину, и в беседе это заметно ещё больше.

Фото: Владимир Ковальчук., Mkset.ru