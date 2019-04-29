Одноклассники покажут премьеру альманаха Disney «Счастье – это… Часть 2»

В соцсети картина появится всего через месяц после старта проката в кинотеатрах и будет доступна для просмотра всем зрителям в ОК.

Премьера фильма в соцсети пройдет 1 мая в официальной группе Disney Россия в ОК. Смотреть картину можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также в приложениях «ОК Видео» на большом экране Smart TV или Android TV.

Компания Disney в России и СНГ уже во второй раз запустила проект «Счастье – это…», призванный помочь молодым кинематографистам осуществить свою мечту – снять кино для большого экрана. В жюри проекта вошли признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев и Владимир Хотиненко.

В ходе нескольких конкурсных этапов жюри отбирало лучших начинающих сценаристов и режиссёров для работы над фильмом. Итогом проекта стал киноальманах, состоящий из 7 короткометражных фильмов о счастье, который вышел в прокат в уникальном формате - кинотеатры по всей стране показывали его совершенно бесплатно с 1 по 14 апреля и за это время фильм посмотрели более 250 тысяч человек.

Одноклассники стали одним из ключевых партнеров проекта. С помощью приложения OK Live любой пользователь мог принять участие в съемках киноальманаха: для этого нужно было артистично исполнить во время прямой трансляции роль из фильма Disney/Pixar «Тайна Коко». В итоге победительницей народного конкурса в OK Live стала Валерия Воронкова, которая снялась в новелле «Шансы в танцы».