Telegram возобновил свою работу после сбоя

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Правда, это касается больше европейских пользователей.
Сегодня, 29 апреля, российские пользователи мессенджера Telegram сообщили в соцсетях о том, что он наконец-то возобновил свою работу. Данный факт также констатировали РИА-Новости.
Напомним, ранее создатель проекта, известный российский программист Павел Дуров размещал предупреждение о сбое в работе Telegram у европейских пользователей. По его словам, это было вызвано серьезным перегревом одного из серверов.
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