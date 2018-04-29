Telegram возобновил свою работу после сбоя

Сегодня, 29 апреля, российские пользователи мессенджера Telegram сообщили в соцсетях о том, что он наконец-то возобновил свою работу. Данный факт также констатировали РИА-Новости.

Напомним, ранее создатель проекта, известный российский программист Павел Дуров размещал предупреждение о сбое в работе Telegram у европейских пользователей. По его словам, это было вызвано серьезным перегревом одного из серверов.