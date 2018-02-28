Вконтакте запустили групповые денежные переводы

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Деньги можно перечислять в беседах.
Теперь в беседах социальной сети Вконтакте можно собирать деньги на совместные закупки. При создании запроса автор может указать необходимую сумму и система автоматически поделит ее на количество остальных участников беседы и предложит рекомендуемый размер перевода. Можно создать запрос и без ограничения суммы.
Средства можно зачислить вручную или автоматически через привязанную к социальной сети карту.
Создание запросов есть в полной и мобильной версиях сайтов, скоро появится и в приложениях.
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