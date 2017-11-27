Киберреалити-шоу из России собрало 219 миллионов просмотров

25 ноября завершилось первое в мире круглосуточное реалити-шоу «Пабличные игры», победителями которого стали Алекс Таппер (21 год, Москва) из команды паблика MDK и Виктор Касавцев (26 лет, Минск), представлявший паблик БОРЩ. Оба победителя получили по три миллиона рублей. Победители простояли более 14 часов на столбах над водой, установив мировой рекорд в рамках развлекательных проектов.
«Пабличные игры» проходили с 9 октября по 25 ноября. Ежедневный прямой эфир смотрели более одного миллиона человек. За все время видеозаписи проекта собрали более 219 миллионов просмотров от 33 миллионов уникальных пользователей. Проект круглосуточно снимали свыше 50 камер. Гостями проекта стали известные музыканты — Хлеб, ST, Estradarada, Нейромонах Феофан, VIU VIU.