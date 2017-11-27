Киберреалити-шоу из России собрало 219 миллионов просмотров

"Пабличные игры" собрали небывалое количество в социальной сети Вконтакте.

25 ноября завершилось первое в мире круглосуточное реалити-шоу «Пабличные игры», победителями которого стали Алекс Таппер (21 год, Москва) из команды паблика MDK и Виктор Касавцев (26 лет, Минск), представлявший паблик БОРЩ. Оба победителя получили по три миллиона рублей. Победители простояли более 14 часов на столбах над водой, установив мировой рекорд в рамках развлекательных проектов.