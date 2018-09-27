Прямую трансляцию матча "Уфы" и "Нижнего Новгорода" просмотрели 49 тысяч человек

Онлайн-трансляция матча, организованная ФК "Уфа" 26 сентября, более часа находилась в ТОП рекомендаций русскоязычного сегмента Youtube, сообщили в пресс-службе уфимского клуба. Максимально в онлайн-режиме ее смотрело более 10 700 зрителей.

Всего же за 48 часов официальный канал ФК "Уфа2 в Youtube посмотрело 49 тысяч человек.