Робота «Федора» следующего поколения лишат ног

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам главы корпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, у следующего поколения робота «Федор» будут отсутствовать ноги, поэтому его схожесть с человеком уменьшится.
При этом основной целью изменений является облегчение действий оператора, сообщает 27 августа газета «Известия».
Рогозин подчеркнул, что робот должен четко выполнять все команды космонавтов или сотрудников ЦУПа. Для перемещения по МКС вместо ног у нового поколения «Федоров» будут более удобные устройства.
Ранее во вторник робот на космическом корабле «Союз МС-14» успешно пристыковался к узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. «Федор» пробудет на МКС до 6 сентября, а затем его вернут на Землю.
FEDOR является первым российским человекоподобным роботом. Его разработчики - специалисты Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей