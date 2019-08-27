Робота «Федора» следующего поколения лишат ног

Рогозин подчеркнул, что робот должен четко выполнять все команды космонавтов или сотрудников ЦУПа. Для перемещения по МКС вместо ног у нового поколения «Федоров» будут более удобные устройства.

Ранее во вторник робот на космическом корабле «Союз МС-14» успешно пристыковался к узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. «Федор» пробудет на МКС до 6 сентября, а затем его вернут на Землю.