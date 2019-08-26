Фоторепортаж: МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

В киберспорте как нигде важна скорость интернета и время отклика сервера. Для демонстрации возможностей сетей пятого поколения, МегаФон объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Одна из сильнейших команд в России в дисциплине Dota 2 Winstrike Team в ходе турнира наглядно показала, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема. Больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или Wi-Fi.