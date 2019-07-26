Открыт приём заявок на VK Hackathon 2019

В этом году он пройдёт уже в пятый раз и станет ещё масштабнее: проекты представят 600 участников из 150 команд. Вырастет и общий призовой фонд — он составит два миллиона рублей. Главным нововведением станет дополнительное денежное вознаграждение, которое получат победители, реализовавшие свои проекты в течение полугода после хакатона.

VK Hackathon пройдёт с 27 по 29 сентября в петербургском выставочном зале «Манеж». В этом году участников ждут задачи по шести направлениям: «Путешествия», «Финтех», «Культура», «Медиа», «Благотворительность» и «Технологии». Кроме представителей ВКонтакте предлагать задания, оказывать техническую поддержку и оценивать итоговые проекты будут партнёры VK Hackathon. Среди них Mastercard, «ПСБ», Aviasales, компания КРОК, Всемирный фонд дикой природы, фонд помощи людям после инсульта ОРБИ, детский благотворительный фонд «Солнечный город», а также музеи и ряд СМИ: Sports.ru, Cosmopolitan, vc.ru и ТАСС.

Общий призовой фонд станет рекордным для VK Hackathon и составит два миллиона рублей. Победители направлений, а также номинаций «Выбор коллег» и «Выбор Mastercard» получат по 100 тысяч рублей, лучшая команда в номинации «Выбор ВКонтакте» — 200 тысяч рублей, а в номинации «Гран-при» — 500 тысяч рублей. Остальные 500 тысяч достанутся двум командам из числа победителей, которые первыми доработают свои проекты в течение полугода.

Чтобы участвовать в VK Hackathon, нужно собрать команду от двух до четырёх человек и отправить заявку до 6 сентября. В ней необходимо указать выбранное направление и задание, а также описать идею решения. Организаторы отберут 150 лучших команд и опубликуют их список 9 сентября в сообществе VK Hackathon(vk.com/hackathon), в котором будут размещаться и другие новости о событии.