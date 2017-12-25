Вконтакте запустили благотворительный новогодний подарок

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Праздничный Спотти не только поднимет настроение его получателю, но и сможет внести важный вклад в работу благотворительных организаций.
В социальной сети Вконтакте появился анимированный щенок Спотти. Пользователи могут поздравить друзей с наступающим новым годом и помочь благотворительным проектам.
Благотворительная акция Вконтакте будет идти до 15 января. Стоимость подарка, который пользователи смогут сделать фондам «Наши Дети», «Ночлежка» и «Даунсайд Ап» - 21 рубль. Все полученные средства распределят поровну среди благотворительных организаций.
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