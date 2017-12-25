Вконтакте запустили благотворительный новогодний подарок

Праздничный Спотти не только поднимет настроение его получателю, но и сможет внести важный вклад в работу благотворительных организаций.

В социальной сети Вконтакте появился анимированный щенок Спотти. Пользователи могут поздравить друзей с наступающим новым годом и помочь благотворительным проектам.