В Уфе у учителей появилась своя «тревожная кнопка»

В Демском районе Уфы лицей №161 взял под охрану ОА «Волкодав», а учителей снабдили «тревожной кнопкой», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Тревожная кнопка» расположена в мобильном приложении MyAlarm – охранное агентство получает сигнал тревоги, и на место отправляется экипаж «Службы реагирования». Тревога оформляется именно по охранному объекту, в школе объектами охраны являются кабинеты. Время реагирования охраны - с 07:00 до 22:00.