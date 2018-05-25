В Уфе у учителей появилась своя «тревожная кнопка»

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Сейчас новинку экспериментально ввели в одном лицее, но в дальнейшем планируется установить ее в других образовательных учреждениях.
В Демском районе Уфы лицей №161 взял под охрану ОА «Волкодав», а учителей снабдили «тревожной кнопкой», сообщили в пресс-службе администрации города.
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«Тревожная кнопка» расположена в мобильном приложении MyAlarm – охранное агентство получает сигнал тревоги, и на место отправляется экипаж «Службы реагирования». Тревога оформляется именно по охранному объекту, в школе объектами охраны являются кабинеты. Время реагирования охраны - с 07:00 до 22:00.
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Глава администрации Демского района Уфы Сергей Плотников сообщил, что в случае, если «тревожная кнопка» проявит себя с положительной стороны, то этот опыт распространят во всех образовательных учреждениях района.
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