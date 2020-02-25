Компания Huawei презентовала новый гибкий смартфон

Новый гаджет имеет экран в 8 дюймов, который складывается, благодаря механическому шарниру. В сложенном положении смартфон выглядит, как двухдисплейное устройство, с диагоналями 6,6 и 6,38 дюйма. Таким образом, Mate Xs может трансформироваться из обычного телефона в восьмидюймовый планшет, сообщает rns.online.