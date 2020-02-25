Компания Huawei презентовала новый гибкий смартфон

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Huawei представила публике второй смартфон с гибким дисплеем. Модель назвали Mate Xs.
Новый гаджет имеет экран в 8 дюймов, который складывается, благодаря механическому шарниру. В сложенном положении смартфон выглядит, как двухдисплейное устройство, с диагоналями 6,6 и 6,38 дюйма. Таким образом, Mate Xs может трансформироваться из обычного телефона в восьмидюймовый планшет, сообщает rns.online.
Отмечается, что смартфон имеет встроенный 5G-модем, процессор Kirin 990 и слоты для двух симкарт. Операционная система – EMUI10.
Стоимость Huawei Mate Xs – 2499 евро.
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