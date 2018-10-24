В Башкирии будут выращивать морозостойкие ягоды

В Кушнаренковском селекционном центре находится самая северная виноградная плантация в России - именно здесь созданы морозоустойчивые сорта винограда, которые позволяют получать устойчивый урожай практически при любой погоде, сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.

Руководитель центра Фаниль Исламов считает, что предприятие имеет огромные перспективы, и видит перед собой цель – возродить былую славу учреждения. Например, рекордный урожай винограда в истории селекционного центра был собран в послевоенном 1947 году – 10 тонн, а в последние же годы валовой сбор составляет 3-5 тонн.