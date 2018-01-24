ВКонтакте всем пользователям и сообществам будет доступен редактор статей

В соцсети ВКонтакте заработал редактор статей, который в течение дня должен стать доступным всем пользователям и сообществам данной социальной сети.

Новый инструмент поможет делиться объемными публикациями, содержащими текст, фото, видео и анимацию в виде аккуратной верстки. При этом статьи открываются мгновенно на всех платформах даже при слабом интернете. В ленте новостей такие публикации отображаются в виде крупного сниппета. Об этом сообщили в службе поддержки соцсети, Количество символов в статье не должно превышать 70 000 знаков. Если в статье содержится свыше сотни слов и она набрала больше ста просмотров, автору станет доступна расширенная статистика, в том числе просмотры, доскроллы и прочтения.

- В конце декабря доступ к редактору статей получили первые пользователи и сообщества, в том числе авторы с отметкой «огонька» от алгоритма „Прометей“. Сервис оказался востребованным, за время тестирования опубликовано свыше 8 тысяч статей, - сообщил Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме ВКонтакте. Удобство нового формата заключается в том, что при редактировании статьи текст автоматически сохраняется в течение двух секунд после любого изменения.