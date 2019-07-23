В Lockheed Martin рассказали о прорыве в термоядерной энергетике
23 июля, 19:06ТехнологииФото: government.ru
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В компании Lockheed Martin заявили о возможном совершении специалистами прорыва в области термоядерной энергетики.
Об этом рассказал глава концерна Джефф Бабионе, сообщает 23 июля газета «Известия».
Он пояснил, что сейчас в компании производится тестирование термоядерного реактора четвертого поколения Т4В.
Его первый рабочий образец компания планирует представить в 2024 году. Всего же планируется создать как минимум четыре прототипа Т4В.
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