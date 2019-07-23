Пятый VK Fest собрал рекордное количество посетителей — 95 тысяч на площадке и 6 млн

Его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями праздника посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. Накануне фестиваля были проданы почти все билеты на поезда из Москвы в Петербург. В этом году на территории, равной по площади 50 футбольным полям, расположилось 17 тематических зон и более 350 интерактивных площадок.

На четырёх музыкальных сценах фестиваля выступили больше 60 артистов, среди которых: Little Big, ХЛЕБ, Ёлка, Feduk, Ольга Бузова, ATL и Кислотный Дом, Тима Белорусских, Егор Крид, Лёша Свик, Big Baby Tape, Obladaet, Markul, Эльдар Джарахов, #2Маши, Tesla Boy, Ocean Jet, Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, СБПЧ, ЛАУД, HammAli & Navai, A'Studio, Луна, ВРАГ, Дельфин, ЯАVЬ и другие.

Хедлайнерами Record Stage стали звёзды электронной музыки Pendulum и Yellow Claw.

На сцене ТНТ появлялись звёзды телеканала: резиденты Comedy Club, участники проектов «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», StandUp, «Импровизация», «Где логика», «Однажды в России» и «Перезагрузка». Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов представили главную интригу нового сезона — романтическое реалити-шоу «План Б». Также звёзды рассказали и о сериальных премьерах, среди которых новый ситком «Жуки».

Каким был бы мир без блогеров, обсуждали популярные стримеры, авторы влогов, обзоров, скетчей и шоу: Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Дима Гордей, Приятный Ильдар, Наташа Краснова, вJobыватели, Катя Адушкина, ND Production, Maryana Ro, LizzzTV, YanGo и другие.

С аншлагом прошла и образовательная программа в «Лектории». Хедлайнерами стали журналист Леонид Парфёнов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и основательница AnsaLigy Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин. Всего с поклонниками встретились больше 100 известных блогеров и спикеров.

На площадке VK Testers ведущие тестировщики, разработчики и другие специалисты рассказали о том, как они стали частью команды и как работает крупнейшая социальная сеть России и стран СНГ.

Половина всех посетителей установили официальное приложение VK Fest на базе VK Mini Apps, позволяющее следить за расписанием мероприятия и списком участников, добавлять наиболее интересные площадки и события в избранное, привязывать электронный билет, пользоваться картой фестиваля с геолокацией и исследовать 19 маршрутов, подготовленных командой VK Fest. Артистами, которых чаще всего добавляли в избранное, стали Элджей, Feduk и Little Big.

В этом году благодаря VK Pay посетители фестиваля могли оплачивать любые покупки, даже если у них возникали проблемы с интернетом. Для этого нужно было показать продавцу персональный QR-код на пятой вкладке меню. Кроме того, за каждый платёж с помощью VK Pay покупатели получали 20% кешбэка.

Над созданием VK Fest работали более семи тысяч человек: сотрудники Команды ВКонтакте и Radio Record, медицинские работники, технические специалисты, строители, волонтёры, полиция и служба безопасности, представители участников фестиваля — популярных сообществ ВКонтакте, знаковых брендов, компаний-спонсоров.

Организаторы фестиваля — ВКонтакте и Radio Record. На VK Fest 5, как и на предыдущих фестивалях, не продавались алкогольные напитки. Фестиваль выступает за здоровый отдых и уделяет особое внимание спорту, образованию и благотворительности.