«Ростелеком» запустил личный кабинет для корпоративных клиентов в Башкирии
«Ростелеком» запустил сервис «Личный кабинет для юридических лиц» в Республике Башкортостан.
Теперь клиенты в режиме онлайн могут контролировать текущий баланс лицевых счетов, проверять начисления и платежи.
Сервис предоставляет пользователям возможность оплачивать услуги связи банковской картой, заказывать счета на предоплату и пользоваться отложенным платежом.
Сергей Алферов, генеральный директор «Башинформсвязи», дочерней компании «Ростелекома»:
«Личный кабинет поможет бизнесу сохранить самый ценный ресурс [Символ] время. Дистанционный сервис позволит корпоративным клиентам оперативно решить множество вопросов, связанных с услугами связи. Чтобы получить детализацию платежно-расчетных документов, необязательно посещать офис компании: теперь это проще сделать онлайн».
«Личный кабинет для юридических лиц» сочетает широкие функциональные возможности и простой понятный интерфейс. Сервис работает во всех современных интернет-браузерах и на устройствах с iOS и Android».
Воспользоваться личным кабинетом могут действующие и новые клиенты. Для получения доступа необходимо заполнить заявку на сайте https://client.rt.ru или передать ее персональному менеджеру.