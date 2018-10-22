В Одноклассниках появилась витрина благотворительных фондов
Сегодня, 14:40ТехнологииРустэм Башкирцев
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Теперь в социальной сети можно сделать пожертвование в адрес крупнейших российских благотворительных фондов, среди которых – Фонд «Подари Жизнь», «ОРБИ», «Старость в радость», «СПИД.Центр» и другие.
В разделе «Услуги и купоны» появился новый раздел «Благотворительность», где на данный момент представлены около 70 благотворительных фондов. Им можно отправить пожертвование с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в Одноклассниках. Комиссия банков за перевод составит 1 процент плюс 8 рублей.
Раздел с услугами доступен на любом устройстве: в веб-версии ОК зайти в него можно из меню под фотографией профиля, в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android – из бокового меню.
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