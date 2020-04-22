«Ростелеком» реализовал проект «Сеть как сервис» в шести регионах Поволжья

«Ростелеком» в сотрудничестве с операторами большой тройки реализовал проект «Сеть как сервис» (NaaS – Network as a Service) в шести регионах Поволжья. Жители 48 сёл и деревень в Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской и Чувашской республиках могут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.

В Республике Башкортостан проект «Сеть как сервис» реализован в 15 населенных пунктах*. Возможность пользоваться связью стандарта 2G и 3G получили более 8000 сельчан.

Технология NaaS позволяет обеспечить беспроводной связью малые населенные пункты, находящиеся в десятках километров от базовых станций мобильных операторов. Для доставки сигнала в сёла используются оптические линии «Ростелекома», в том числе построенные в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Применение 26-метровых мачт и существующих опор, на которые монтируется оборудование, гарантирует устойчивое покрытие сети.

Андрей Меньков, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с операторами связи:

«Наше техническое решение позволяет операторам мобильной связи без существенных капитальных затрат развернуть сеть в удаленных селах и деревнях в короткие сроки. В период пандемии мы не только не замедлили темпы реализации наших инфраструктурных проектов, но и нарастили их, в первую очередь ориентируясь на социально значимые. С начала пандемии жители 16 поселков в Кировской области, Республике Башкортостан и Чувашской Республике получили возможность пользоваться сотовой связью стандартов 3G и 4G. До конца года мы намерены масштабировать проект "Сеть как сервис" на все регионы Поволжья».

Реализуя проект «Сеть как сервис», «Ростелеком» решает полный цикл задач: от проектирования, строительства, пуско-наладки до технического обслуживания объектов связи, оказывая услугу по принципу сервисной модели.

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* - Сергеевка Буздякского района, Дмитриева Поляна Шаранского района, Антинган, Галиахметово, Янтышево, Большеабишево Хайбуллинского района, Кирзя, Озерки, Ургуш, Новомуллакаево Караидельского района, Ишберда и Абудлкаримово Баймакского района, Алексеевка Белебеевского района, Теняево Федоровского района, Сайраново Туймазинского района.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.