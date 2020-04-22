«Ростелеком» реализовал проект «Сеть как сервис» в шести регионах Поволжья
Возможность пользоваться связью стандарта 2G и 3G получили более 8000 сельчан.
«Ростелеком» в сотрудничестве с операторами большой тройки реализовал проект «Сеть как сервис» (NaaS – Network as a Service) в шести регионах Поволжья. Жители 48 сёл и деревень в Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской и Чувашской республиках могут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.
В Республике Башкортостан проект «Сеть как сервис» реализован в 15 населенных пунктах*. Возможность пользоваться связью стандарта 2G и 3G получили более 8000 сельчан.
Технология NaaS позволяет обеспечить беспроводной связью малые населенные пункты, находящиеся в десятках километров от базовых станций мобильных операторов. Для доставки сигнала в сёла используются оптические линии «Ростелекома», в том числе построенные в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Применение 26-метровых мачт и существующих опор, на которые монтируется оборудование, гарантирует устойчивое покрытие сети.
Андрей Меньков, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с операторами связи:
«Наше техническое решение позволяет операторам мобильной связи без существенных капитальных затрат развернуть сеть в удаленных селах и деревнях в короткие сроки. В период пандемии мы не только не замедлили темпы реализации наших инфраструктурных проектов, но и нарастили их, в первую очередь ориентируясь на социально значимые. С начала пандемии жители 16 поселков в Кировской области, Республике Башкортостан и Чувашской Республике получили возможность пользоваться сотовой связью стандартов 3G и 4G. До конца года мы намерены масштабировать проект "Сеть как сервис" на все регионы Поволжья».
Реализуя проект «Сеть как сервис», «Ростелеком» решает полный цикл задач: от проектирования, строительства, пуско-наладки до технического обслуживания объектов связи, оказывая услугу по принципу сервисной модели.
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* - Сергеевка Буздякского района, Дмитриева Поляна Шаранского района, Антинган, Галиахметово, Янтышево, Большеабишево Хайбуллинского района, Кирзя, Озерки, Ургуш, Новомуллакаево Караидельского района, Ишберда и Абудлкаримово Баймакского района, Алексеевка Белебеевского района, Теняево Федоровского района, Сайраново Туймазинского района.
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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.