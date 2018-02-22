Вконтакте победители чемпионата по программированию получат 2,5 млн. руб

ВКонтакте и Codeforces проведут ежегодный чемпионат по программированию для молодых специалистов в возрасте от 14 до 23 лет VK Cup 2018.

Допускаются команды из одного или двух человек. Первые этапы пройдут 24 февраля и 2 марта. 20 команд-победителей отборочных этапов сразятся в финале в Санкт-Петербурге в августе. Призы будут распределены следующим образом: