Вконтакте победители чемпионата по программированию получат 2,5 млн. руб

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Призы чемпионата VK Cup соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления.
ВКонтакте и Codeforces проведут ежегодный чемпионат по программированию для молодых специалистов в возрасте от 14 до 23 лет VK Cup 2018.
Допускаются команды из одного или двух человек. Первые этапы пройдут 24 февраля и 2 марта. 20 команд-победителей отборочных этапов сразятся в финале в Санкт-Петербурге в августе. Призы будут распределены следующим образом:
1 место — 1048576 рублей
2 местo — 524288 рублей
3 местo — 262144 рубля
4-8 места — 131072 рубля
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