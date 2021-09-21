Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» стал лидером программы поддержки ВИЭ-генерации

Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» стал лидером программы поддержки ВИЭ-генерации
Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» стал лидером программы поддержки ВИЭ-генерации
Вчера, 22:36ТехнологииФото: pxhere.com
Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе ГК «РОСНАНО» и ПАО «Фортум», стал участником финального конкурсного отбора инвестпроектов по созданию генерирующих объектов, работающих с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Инвестфонд получил право возврата инвестиций диапазоне 16,9–23,8 млрд рублей в год на протяжении 15 лет, в течение которых действуют договоры о предоставлении мощности (ДПМ) за выработку электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС). Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.

В компании пояснили, что готовы обеспечивать постройку новых мощностей ВЭС от 430 до 530 МВт в год (суммарно — 1,3–1,6 ГВт) в период 2025–2027 гг.

Предполагается, что средняя номинальная стоимость электроэнергии, которую будут вырабатывать построенные ВЭС, составит 2 600–4 200 рублей за МВт∙ч в период действия ДПМ. Корректировка расчетной стоимость произойдет с учетом инфляции. Кроме того, возможна дополнительная прибыль от поставок зеленой электроэнергии на условиях двусторонних договоров.

Отметим, что группа «РОСНАНО» стояла у истоков развития отрасли возобновляемой энергетики в России. Совместно с партнерами она воплотила в жизнь ряд проектов в солнечной и ветрогенерации. Благодаря наработкам «РОСНАНО» в области локализации оборудования для возобновляемой энергетики удается внедрять инновационные технологии на российском рынке.

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