Более 1200 торговых точек Башкирии принимают плату за товары и услуги с QR-кодом

Более 400 из них находятся в Уфе, остальные приходятся на прочие города республики. Напомним, оплата с помощью QR-кода доступна в республике с августа 2019 года.

«Для покупателей основное преимущество проекта – удобство и простота оплаты, а для малого бизнеса - дешевый инструмент безналичного расчета. Для тех предпринимателей, кто не использует торговый эквайринг, он поможет увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования», - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.