Более 1200 торговых точек Башкирии принимают плату за товары и услуги с QR-кодом
Безналичную оплату товаров и услуг с помощью QR-кода принимают более 1200 предприятий Республики Башкортостан.
Более 400 из них находятся в Уфе, остальные приходятся на прочие города республики. Напомним, оплата с помощью QR-кода доступна в республике с августа 2019 года.
«Для покупателей основное преимущество проекта – удобство и простота оплаты, а для малого бизнеса - дешевый инструмент безналичного расчета. Для тех предпринимателей, кто не использует торговый эквайринг, он поможет увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования», - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга. Для оплаты достаточно открыть приложение Сбербанк Онлайн и считать с помощью камеры смартфона индивидуальный QR-код продавца со специального стикера. Оплата производится с банковской карты, которую пользователь привязал в приложении. С QR-кода информация поступает мгновенно, а ошибка при вводе полностью исключена.