Вконтакте стал самой популярной соцсетью среди благотворительных фондов

Об этом стало известно на конференции VK for Good.

Исследование фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» показало, что Вконтакте является самой популярной социальной сетью среди некоммерческих и благотворительных организаций.

93 процента опрошенных организаций наполняют и продвигают свое сообщество, и 77 процента считают важным свое присутствие в социальной сети Вконтакте. 12 процентов благотворительных проектов за последний год сумели собрать в соцсети более миллиона рублей.

Через социальную сеть на регулярной основе пожертвования собирают 25 процентов опрошенных НКО. При этом 26 процентов опрошенных не используют платные сервисы для продвижения, поскольку не знают, как это делать, а 18 вовсе не пользуются аналитикой и статистикой.