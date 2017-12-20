"Полиэф" в Башкирии: Как производят сырье для пластиковых бутылок

Фотопрогулка по одному из самых крупных производств терефталевой кислоты в России.

Наш корреспондент посетил благовещенский завод по производству терефталевой кислоты (ТФТ) и полиэтилентерефталата «Полиэф». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с производства ТФТ, применяемой при изготовлении ПЭТ тары.