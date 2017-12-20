"Полиэф" в Башкирии: Как производят сырье для пластиковых бутылок
Сегодня, 14:39ТехнологииКонстантин КлимовФото: Константин Климов/ Mkset.ru
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Фотопрогулка по одному из самых крупных производств терефталевой кислоты в России.
Наш корреспондент посетил благовещенский завод по производству терефталевой кислоты (ТФТ) и полиэтилентерефталата «Полиэф». Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с производства ТФТ, применяемой при изготовлении ПЭТ тары.
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