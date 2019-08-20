Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones
Вчера, 16:33ТехнологииНадежда ВалитоваФото: пресс-служба регионального отделения компании МегаФон
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По скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон.
Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России».
Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.
Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.
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