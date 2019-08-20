Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.