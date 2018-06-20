Атмосферу всех городов ЧМ-2018 покажут в прямом эфире Одноклассников
Сегодня, 14:58ТехнологииРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автор лучшего видео по мнению пользователей соцсети сможет поехать в страну, чья сборная выиграет чемпионат мира.
В Одноклассниках начался проект «Вести с полей». Известные блогеры, а также все желающие пользователи будут выкладывать видео и трансляции с эмоциями болельщиков из городов чемпионата мира с хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.
Видео из своего тура по России в ОК будет публиковать известный блогер Илья Варламов.
Присоединиться к проекту могут все желающие пользователи, жители и гости городов чемпионата мира: для этого нужно создать трансляцию в стриминговом приложении OK Live или загрузить видео в ОК с хештегом #вестисполей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей