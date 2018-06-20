Атмосферу всех городов ЧМ-2018 покажут в прямом эфире Одноклассников

В Одноклассниках начался проект «Вести с полей». Известные блогеры, а также все желающие пользователи будут выкладывать видео и трансляции с эмоциями болельщиков из городов чемпионата мира с хештегом #вестисполей. Автор лучшей трансляции посетит страну, сборная которой победит на ЧМ-2018.

Видео из своего тура по России в ОК будет публиковать известный блогер Илья Варламов.