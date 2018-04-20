В Одноклассниках появилось официальное сообщество учителей

Подписчики группы «Мы учителя!» получат доступ к ресурсам «Российской электронной школы» - интерактивным урокам по многим предметам, подготовленным лучшими педагогами страны.
Группа «Мы учителя!» объединит педагогов со всей России и даст им возможность обсуждать с коллегами актуальные темы, обмениваться опытом и общаться с представителями министерства образования и науки РФ.
В сообществе будут размещаться новости сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. На площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях, консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях, рекомендации по организации экскурсий и др.
Также подписчики группы «Мы учителя!» получат доступ к ресурсам «Российской электронной школы» - интерактивным урокам по многим предметам, подготовленным лучшими педагогами страны.
– Свою роль в сообществе мы видим как равноправные участники диалога, а ни в коем случае как регуляторы процесса. Мы рассчитываем на помощь и активность наших учителей в наполнении этой группы полезным, в первую очередь, для них самих материалом, - рассказала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.