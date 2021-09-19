ТПП РФ: Решение по строительству завода Tesla в Королеве приняли в Кремле

Объемы производства и продаж Tesla за минувшие пять лет выросли в 6,5 раза, но спрос на электромобили продолжает оставаться огромным. В Европейском союзе ранее заявили, что намерены полностью перейти на использование электрокаров к 2036 году. При этом цены потребителей не пугают: средняя стоимость электрокара Tesla — 62,3 тысячи долларов.