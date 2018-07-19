В Одноклассниках появится интерактивный видеомагазин с обзорами товаров

Одноклассники запустили «Всё» - видеомагазин с обзорами китайских товаров из собственного маркетплейса соцсети. Пользователи ОК смогут изучить интересные товары в разных категориях, узнать о них мнение ведущих и посмотреть видеоотзывы других покупателей. Специально для проекта в видеоплеер были встроены новые интерактивные возможности: аннотации товаров с ценой и кнопкой «Купить» позволяют делать покупки одновременно с просмотром видео.

Видеомагазин объединил традиционные механики телемаркетинга с популярным блогерским форматом анбоксинга (распаковки товара). Все обзоры товаров публикуются в едином видеопотоке, доступном в группе «Товары — это ОК». В поток уже добавлены обзоры порядка 40 самых популярных товаров интернет-магазина, включая одежду, товары для дома и кухни, технику.

При переходе на карточку товара видео сворачивается в мини-плеер, что позволяет продолжать просмотр и совершать покупки одновременно.

В основе концепции «Всё» — интерактивные механики взаимодействия с пользователями, а также честный обзор свойств товара. Ведущие обращают внимание не только на плюсы, но и на минусы: например, если состав товара не соответствует заявленному поставщиком или размерная сетка отличается от международных стандартов. Вместе с анонсами от ведущих шоу, в обзорах появляются видеоотзывы от реальных пользователей, купивших товар.