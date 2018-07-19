В Одноклассниках появился режим «Живого» комментирования трансляций

Теперь в приложении OK Live можно вести экскурсии из самых рахных мест, комментировать трансляции больших событий, и дополнять эфиры пользователей и групп собственным контентом.

Авторы в Одноклассниках получат новые возможности для творчества, смогут разнообразить контент и поделиться со зрителями своими эмоциями при просмотре других трансляций. К примеру, можно будет провести экскурсию по достопримечательностям любого города мира, не покидая своей квартиры — просто комментируя прямой эфир посетителя города. Или стать экскурсоводом по Третьяковской галерее для сотен тысяч зрителей, не нарушая правил музея — просто комментируя прямой эфир обычного посетителя.

Для использования нововведения, нужно найти стрим в OK Live и присоединиться к нему, нажав на новую иконку в правой верхней части экрана. После этого окно с изображением автора стрима добавится к оригинальной трансляции, и автор сможет комментировать происходящее на экране. Создать такой эфир можно и от профиля пользователя, и от администрации группы.