Умчались прочь мои тревоги: видеокамеры перестают быть только средством защиты

Своим опытом использования домашнего видеонаблюдения делится Ксения Калинина, специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ».

- Камера видеонаблюдения появилась в нашей семье год назад и прочно обосновалась в квартире на книжной полке. Оттуда хороший обзор и розетка рядом. Камеру мне подарили за победу на региональном этапе в журналистском конкурсе «Ростелекома». Я тогда еще подумала: «Отличный подарок, но пригодится ли?» В итоге, да, пригодился! Еще как!

Через пару месяцев я ее достала из коробки. Дело в том, что мне необходимо было уехать, а дома оставалась мама… Оставлять пожилого человека одного было тревожно: вдруг что-то произойдет? Она то телефон не включит, то в сумке оставит и не слышит сигнала звонка.

Вспомнили о подарке. Достали, подключили, установили с мужем приложение на свои гаджеты. И на душе сразу стало легче, тревога прошла. В поездке наблюдала за мамой и успокаивалась. Если она не отвечала на мой звонок, общалась с ней через видеокамеру: и она меня слышала, и я ее. Еще один большой плюс – можно перематывать видео, если что-то упустил. К слову, мама восприняла нашу идею присматривать за ней положительно и даже не замечала камеру наблюдения – мы все довольно быстро к гаджету привыкли.

В общем, камера видеонаблюдения стала для нас незаменимым помощником, без которого уже никак не обойтись.

Впереди новый этап в нашей жизни – сын пойдет в первый класс. Думаю, и здесь камера видеонаблюдения сослужит добрую службу: можно будет и за ним присматривать. Сейчас подумываем установить еще одну камеру в коридор с прицелом на кухню, для безопасности.