В Башкирии пройдет региональный фестиваль «РобоФест-2018»

Он состоится 25-26 января на базе Стерлитамакского филиала БашГУ.

Республиканские соревнования по робототехнике «РобоФест-2018» пройдут на следующей неделе в Стерлитамаке. На участие в нем подали заявки уже более 150 детей из 17 районов Башкирии, сообщили в Стерлитамакском филиале БашГУ.

Учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет будут соревноваться в направлениях Jr.FLL, «Hello, Robot!»LEGO, «Hello, Robot!»OPEN. В этом году также добавилась новая категория «РобоКарусель», по результатам которой участники фестиваля могут поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Всего на «РобоФест-2018» планируется около 300 участников, – говорит руководитель технопарка СФ БашГУ Вера Анохина. – На фестивалях мы собираем детей, которые хотят развиваться в инженерном направлении. И таких ребят немало.

Как сообщают организаторы, 25 января с 12:00 до 17:00 пройдет тренировочный день, сами соревнования состоятся 26 января с 9:00 до 17:00.